Mancini: «Lasciare l’Italia è stato un errore, non lo rifarei. L’Arabia Saudita mi ha messo in crisi, non c’entravano i soldi»

Le parole di Roberto Mancini, ex ct dell’Italia, sul suo addio alla Nazionale per allenare l’Arabia Saudita. Tutti i dettagli in merito

Roberto Mancini è tornato a parlare a Il Giornale del suo addio all’Italia.

LASCIARE L’ITALIA – «No, non rifarei la scelta di lasciare la panchina dell’Italia. Le capita mai di pentirsi di una scelta sbagliata? Ecco, lasciare la Nazionale è stata una scelta sbagliata che non rifarei».

IL PROBLEMA – «Quel saldo rapporto di fiducia che avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato. Se potessi tornare indietro affronterei tutto in modo diverso. Se io e Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così. Allenare sentendo che la fiducia sulla tua persona vacilla, mi creda, non è una bella sensazione. Non ti garantisce di poter lavorare con la giusta serenità. Nonostante ciò mi rimprovero di non aver affrontato il tutto con più chiarezza. Tra me e Gravina c’è sempre stato un rapporto basato su una grande stima e dialogo. E la volta che forse era necessario parlare con chiarezza, non è stato fatto».

SOLDI DELL’ARABIA SAUDITA – «Non nego che, per un allenatore, la proposta di una cifra così alta, anche se inferiore a quella raccontata dai giornali eh, ti metta in crisi. Però non è stata determinante. Ha inciso, ma non è stato solo per quello che ho lasciato la panchina della Nazionale».