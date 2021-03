Mancini su Toloi: «L’ho chiamato per un motivo»

Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia sulla prima convocazione per Toloi dell’Atalanta

Le parole di Roberto Mancini, ct dell’Italia, sulla prima convocazione per Rafael Toloi dell’Atalanta.

«Lui gioca in una squadra che è predisposta ad attaccare e che tiene la difesa alta. Non credo che avrà grandi difficoltà qua, io l’ho chiamato perchè avevo bisogno di conoscerlo come giocatore e ragazzo. Se lui dovesse adattarsi bene – cosa che non dubito assolutamente – può entrare a far parte del nostro gruppo visto che può giocare in tutti i ruoli della difesa».