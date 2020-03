Mandragora elogia Gasperini: «Mi ha dato qualcosa in più»

Il centrocampista dell’Udinese Mandragora ha speso parole al miele per l’allenatore dell’Atalanta Gasperini

Rolando Mandragora ha ricordato l’esonero in Serie A con la maglia della Juventus, quando sulla panchina bianconera sedeva Gian Piero Gasperini, ora considerato uno dei migliori allenatori italiani dopo l’ottimo lavoro svolto con l’Atalanta.

«Gasperini mi ha lanciato nel calcio dei grandi e mi ha dato qualcosa in più, mi ha insegnato molto. La partita con la Juve la ricorderò soprattutto per la gioia dell’esordio in serie A e per aver vinto», ha concluso il centrocampista dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport.