Mandzukic l’intoccabile tentato dall’addio: il retroscena

Mario Mandzukic sempre più fondamentale. Eppure in estate il giocatore ha pensato di dire addio alla Juventus

Mario Mandzukic è uno degli idoli dei tifosi della Juventus. Ad ogni suo recupero scatta l’ovazione, ad ogni sua sostituzione una standing ovation. Il guerriero ha conquistato i suoi tifosi grazie allo spirito di sacrificio, grazie al suo modo d’essere e con queste caratteristiche è riuscito a conquistare anche Massimiliano Allegri che difficilmente rinuncia a lui. Anche Andre Agnelli, il presidente della Juve, ha lodato il croato («Adoro Mario, vuole sempre vincere»). Sentimento ricambiato, visto che dopo anni senza fissa dimora, il giocatore sembra aver trovato il posto giusto per mettere le radici ma in estate…

Già. In estate qualcosa si è mosso. Mario ha un contratto fino al 2020 e presto potrebbe essere ulteriormente prolungato ma ha rischiato di lasciare la Juventus. Mandzukic si è sacrificato tanto sulla fascia e non aveva più voglia di farlo. Il giocatore, prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, era pronto ad andare via. In primavera ha avuto un momento di debolezza, non era più pronto a sacrificarsi sulla fascia e con la presenza di Higuain era pronto a fare le valigie. Allegri lo ha convinto promettendogli un ritorno all’antica vita da centravanti e lui ha già ripagato 4 reti nelle prime 8 gare di campionato.