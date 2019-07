Manolas dal ritiro: «Ecco perchè ho scelto il Napoli»

Manolas dal ritiro parla per la prima volta davanti ai suoi nuovi tifosi: ecco le parole del difensore greco, arrivato dalla Roma

Kostas Manolas ha parlato dal ritiro di Dimaro, in un evento organizzato per rispondere alle domande dei tifosi. Ecco le sue parole: «Farò di tutto per la squadra e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mister? Non ci sono parole per descriverlo, farò il possibile per ripagare la sua fiducia»

«Ho scelto Napoli per l’ambizione, volevo fortemente gli azzurri. Fin dal primo contatto, sono stato entusiasta».