Manolas: «Al Napoli per provare a vincere qualcosa»

Kostas Manolas parla della decisione che lo ha portato a scegliere il Napoli: le parole del difensore greco

Manolas è chiaro: al Napoli vuole provare a vincere qualcosa che, in questi anni alla Roma, non è riuscito a raggiungere. Il difensore greco, ai microfoni di Repubblica, ha raccontato le sue emozioni ma soprattutto le sensazioni in vista della prossima stagione, la prima in azzurro.

«È arrivato per me il momento di provare a vincere qualcosa di importante: arrivo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni che hanno i miei stessi obiettivi» ha dichiarato il difensore greco.