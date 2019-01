Maradona, l’intervento all’apparato gastro-intestinale è riuscito

Diego Armando Maradona era stato ricoverato la scorsa settimana per un’emorragia gastrica. L’intervento è perfettamente riuscito

Buone notizie per Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro è stato operato nella notte a Buenos Aires presso la clinica Olivos. Dopo il ricovero d’urgenza la settimana scorsa per un malore, il campione era stato dimesso dopo qualche ora e le prime cure. Da qui la necessità di un intervento chirurgico all’apparato gastro-intestinale, che per fortuna è perfettamente riuscito.

Queste le parole di Stefano Ceci, manager di Maradona sempre al fianco dell’amico in questo delicato momento: «Ringraziamo Dio, tutto è andato perfettamente. Un ringraziamento particolare va all’equipe medica che è stato eccellente. Adesso, aspettiamo il pronto recupero, dopodiché Diego ritornerà in Messico ad allenare il suo Dorados».