Marcellino svela: «Esonero? Non volevano vincessi la Copa del Rey»

Marcelino, ormai ex tecnico del Valencia, rivela che la Coppa del Re è stata la causa della rottura: «Non volevano che la vincessimo»

L’esonero di Marcelino come allenatore del Valencia ha fatto molto discutere in Spagna. Tutti i media iberici si interrogano su quali siano state le cause del divorzio tra le parti dopo una Copa del Rey in bacheca vinta l’anno scorso. Lo stesso tecnico spagnolo prova a spiegare i motivi dell’allontanamento.

ESONERO – «Non avrei mai pensato di ricevere il licenziamento. Quando me l’hanno comunciato non ci credevo. Il 19 luglio, il presidente mi ha detto che c’era totale fiducia sul mio lavoro. Dopo quella dichiarazione come posso pensare di poter essere esonerato il 10 settembre»

COPA DEL REY – «Sono assolutamente sicuro che il fattore scatenante di questa situazione sia stata la Coppa. Durante la stagione abbiamo ricevuto messaggi diretti e da altre persone che ci dicevano di non vincere quel trofeo. I fan volevano vincerla. Anche i giocatori. Combattere per la Coppa con l’intenzione di trionfare. Noi, lo staff tecnico, volevamo vincerla. Vincere è stato il motivo che ha causato tutto questo».