Marcelo commenta le affermazioni rilasciate da Cristiano Ronaldo sul Real Madrid: «Parlava della Juve, non ha detto che a Madrid non ci fosse un gruppo unito»

Le parole della stella bianconera Cristiano Ronaldo continuano a far discutere i suoi ex compagni del Real Madrid. CR7 infatti avrebbe paragonato la Juve con la sua ex squadra, affermando: «La Juventus come una famiglia per me, contrapposta ad un Real Madrid con troppe individualità ansiose di spiccare». Già Santiago Solari aveva commentato le parole del portoghese e ora anche l’amico Marcelo ha voluto dire la sua. «Non l’ho mai sentito dire che a Madrid non c’era un gruppo coeso, lui stava parlando della Juventus» spiega il brasiliano e poi continua: «Cristiano è stato per ben nove anni al Real e so che è una brava persona. Io non ho mai riscontrato alcun problemi».