Il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, ha parlato del suo presente e del suo futuro dicendosi legato al club blanco fino alla fine della sua carriera

Le voci su un approdo di Marcelo alla Juventus durano da diverse settimane. L’idea di poter raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino sembrava potersi concretizzare già durante il calciomercato estivo, mentre negli ultimi giorni si è continuato a ipotizzare l’arrivo in bianconero di Marcelo a gennaio. Voci, però, che il terzino brasiliano ha smorzato, dicendosi entusiasta del suo presente al Real Madrid, club dove il giocatore punta a finire la propria carriera: «In questo periodo sono elettrizzato e ho voglia di giocare come se avessi 18 anni, come se fossi Vinicius – ha dichiarato il giocatore a Real Madrid TV – Rimango in Spagna, al Real Madrid, fino alla fine della mia carriera». Parole importanti e di fedeltà al suo attuale club da parte del terzino brasiliano: la Juventus, per il momento, è un’ipotesi remota.