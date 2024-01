Marco Motta: «Conte, ecco dove lo vedrei bene il prossimo anno»

Le parole di Marco Motta, ex calciatore della Juve, sul futuro di Antonio Conte: «Il Milan potrebbe essere la piazza giusta»

Intervistato da Sportitalia, Marco Motta, ex difensore della Juve, ha detto la sua sul campionato di Serie A di quest’anno, soffermandosi su Inter, Juve, Milan e sulle voci relative al futuro di Antonio Conte.

SEGUO LA SERIE A? – «Sì, la Serie A la seguo sempre, assolutamente, con mio figlio che è un grande appassionato di calcio. Di recente, a dicembre, siamo stati di nuovo in Italia e siamo andati due volte allo stadio. Poi ci divertiamo a guardare insieme le partite anche qui, quando questo è possibile con i vari fusi orari».

SUL CAMPIONATO DI QUEST’ANNO – «Mi piace molto, quest’anno vedo una lotta avvincente fra Juve ed Inter. Un campionato aperto che regala grande divertimento».

SULLA JUVE – «La Juve sta facendo decisamente bene e sì, sta vincendo tantissime partite. Nell’ultimo periodo sta facendo ottimi risultati pure: il 3 a 0 al Lecce è il sinonimo della buona scia in cui si trovano e dell’ottima condizione».

CONTE L’ALLENATORE CHE MI HA LASCIATO DI PIÙ – «Conte è un grande allenatore, un motivatore incredibile. Lo ha dimostrato, non dico nulla di nuovo. Mi ha insegnato grandi cose e credo abbia grandissima voglia di ripartire».

SULLA SUA PROSSIMA SQUADRA – «Per quel che ho sentito penso che il Milan potrebbe essere una piazza giusta per lui, qualora i rossoneri si separassero da Pioli. Non so che succederà o se continuerà all’estero, ma quel che è certo è che rientrerà presto».