Napoli, Marfella stecca contro il Benevento: i tifosi invocano Mirante

Davide Marfella ha deluso contro il Benevento e tifosi del Napoli invocano l’ingaggio di Mirante in vista della gara contro la Juventus

David Ospina dovrebbe tornare in tempo utile per la gara contro la Juventus: in caso contrario i tifosi del Napoli sono preoccupati per l’alternativa Davide Marfella, terzo portiere tornato in azzurro dopo due anni al Napoli.

Sui social, dopo l’1-5 in amichevole contro il Benevento, il coro dei tifosi del Napoli va all’unisono: chiedono a De Laurentiis di ingaggiare lo svincolato Antonio Mirante per coprirsi in caso di forfait di Ospina.

Ingaggiare Mirante, Marfella non è in grado di poter giocare. 4presenze al Bari in 2 anni. — vincenzo (@vincenzo7367) September 3, 2021

Ogni tiro è gol 😆 bisogna avere un terzo esperto come portiere, era karzenis all'epoca o potrebbe essere Mirante oggi 😬 Marella vs Juve è suicidio 😅 — Giacomo Paudice (@Giacomo12532584) September 6, 2021

Ok, torna Ospina, ma siamo davvero sicuri che eventualmente con la Juve avremmo dovuto preferire un Marfella, titolare in D e riserva in C a Bari, a uno svincolato Mirante con lunga esperienza in A? (Ovviamente spiace per il ragazzo, pure mio coetaneo…)#NapoliBenevento — Antonio (@anto_xxv) September 6, 2021