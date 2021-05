Marin amaro: «Questo Cagliari poteva finire più in alto in classifica»

Marin: «Grande rimonta, io cresciuto di partita in partita». Le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari

Razvan Marin ha parlato dopo Cagliari-Genoa. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale rossoblù.

UNA SPLENDIDA RIMONTA – «Rimane una grande rimonta, rimangono le ultime decisive partite in cui si è visto quanto vale davvero questa squadra. C’è un gruppo forte, valido tecnicamente e moralmente, l’abbiamo detto per mesi quando le soddisfazioni non arrivavano e alla fine abbiamo avuto ragione. Si sono visti spirito e atteggiamento giusti, bisogna ripartire da qui per l’anno prossimo, evitando gli errori e facendo tesoro dalle problematiche incontrate. Questo Cagliari poteva finire più in alto in classifica, è andata così e ci prendiamo tutto il buono che abbiamo fatto puntando a migliorare».