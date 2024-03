Marocchino sulla Juventus: «La squadra di Allegri è stanca»

Domenico Marocchino in ESCLUSIVA a Juventusnews24: le dichiarazioni dell’ex calciatore della Juventus di Massimiliano Allegri

La Juventus arriva da un momento complicato in campionato, con soli 7 punti nelle ultime 8 partite e le altre squadre in lotta per la zona Champions che corrono veloci. In esclusiva per Juventusnews24, l’ex giocatore della Juventus Domenico Marocchino.

Un commento sul momento della Juventus?

«Forse ha bruciato troppe energie prima, come in una maratona e ora è in debito. Personalmente io ritengo che il potenziale della Juventus sia da quarto, quinto o sesto posto. Perche penso, ad esempio, che il centrocampo della Roma, dell’Atalanta e forse anche del Bologna, sia superiore come misto di qualità rispetto a quello della Juventus. Perché la Juventus ha dei centrocampisti bravi ma tutti abbastanza con le stesse caratteristiche secondo me».

L’obiettivo della Juventus reale era il quarto posto o qualcosa di più?

«L’obiettivo è sempre cercare di alzare l’asticella il più possibile a prescindere dal terzo, secondo, primo (che era un’utopia) . Però io mi sono sempre domandato quando la Juventus era seconda ‘ma queste vittorie al 92° su palle inattive e via dicendo, non è che possono diciamo nascondere alcune lacune dell’organico?’ E alla fine penso di aver avuto abbastanza ragione. Poi ovviamente un tracollo così, con sette punti in otto partite forse è eccessivo. Se si somma però lo ‘sconforto’ della partita con l’Inter o delle altre partite, l’infortunio di Rabiot o il calo di rendimento di alcuni che hanno tirato la carretta come McKennie. Non basta un Cambiaso che gioca bene e che si è inserito anche sulla fascia destra o l’iniezione, ‘a sprazzi’, di qualche giocatore giovane. Non basta solo questo per risalire la china. Ovviamente qualcosina in più me lo sarei aspettato, poi aggiungiamo anche qualche errore in fase difensiva e alcuni gol che sono stati presi da errori in fase difensiva».