Marocco, Regragui: «Vi dicevo che non eravamo qui solo per tre gare»

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna: le dichiarazioni

Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa dopo aver eliminato la Spagna agli ottavi di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Abbiamo sognato e ci siamo riusciti, stiamo vivendo la storia grazie ai ragazzi che in campo si sono uccisi. È un grande giorno per il Marocco. La Spagna ci ha fatti stancare, ma abbiamo rispettato il nostro patto. Non abbiamo ancora fatto niente, ora ragioniamo di partita in partita, ma avevo detto che non saremmo venuti qui solo per tre partite. Perché non sognare di vincere il Mondiale? Perchè non sognare anche la semifinale?».