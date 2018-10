Nuovo ruolo per Beppe Marotta? L’ex ad della Juventus potrebbe diventare il nuovo capo del Club Italia

Beppe Marotta non è più l’amministratore delegato della Juventus e questa sera, salvo sorprese, non sarà in tribuna ad assistere alla sfida con lo Young Boys. Il dirigente non è nella lista dei nomi presentata dagli azionisti per il nuovo CdA e andrà via dalla Juventus. Nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il presidente Agnelli per la buonuscita, poi sarà libero di iniziare una nuova avventura. L’ex ad e dg bianconero potrebbe ripartire da un club ma anche dalla Nazionale.

Marotta ha escluso la sua candidatura alla presidenza della FIGC ma ci sarà Gabriele Gravina, con ogni probabilità prossimo presidente Federale. Una delle prime mosse di Gravina dopo l’elezione sarà quella di chiamare Beppe Marotta. Secondo Sky Sport infatti, dopo l’eventuale e probabile elezione, l’attuale vertice della Serie C vorrebbe inserire un manager a capo del Club Italia e il primo nome sulla lista è proprio quello dell’ex juventino. L’ex Samp e Juve vorrebbe ripartire da un club (piace a Manchester United ma anche a Milan, Inter, Roma e Napoli). Spunta dunque una nuova ipotesi nel futuro di Beppe Marotta: possibile chiamata per il nascente Club Italia. Accetterà?