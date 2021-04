Marotta contro Cairo: «Non ho tradito e non sono un Giuda, ho ricevuto minacce»

Nel corso della sua intervista a Sky, Giuseppe Marotta ha parlato dell’attacco nei suoi confronti da parte del presidente del Torino Urbano Cairo

DIMISSIONI – «Non concepisco un attacco violento e pubblico. Ho ricevuto minacce pubbliche e private. E’ un fatto molto grave. Non ho tradito e non sono un Giuda. Lunedì rimetterò il mio mandato in Consiglio Federale della Figc. Se i presidenti lo respingeranno continuerò, sennò mi farò da parte tranquillamente».