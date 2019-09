Marotta: «Inter, i nostri obiettivi ora sembrano raggiungibili»

Beppe Marotta parla a pochi minuti dall’inizio di Inter Slavia Praga. Le parole dell’ex nerazzurro sulla Champions e non solo

A pochi minuti dall’inizio di Inter Slavia Praga ha parlato Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport.

CHAMPIONS – «Conte è un allenatore vincente, alla Juve ha vinto 3 scudetti. Giocare in Champions o in campionato è equivalente per un allenatore bravo. Stasera giochiamo consapevoli di conoscere il nostro valore».

CAMPIONATO – «Abbiamo attuato una politica del cambiamento ed è normale che ci siano curiosità e aspettative. Abbiamo costruito un buon rapporto tra società e allenatore. Primo posto? Siamo in una fase interlocutoria, dobbiamo analizzare il periodo, il fatto che la squadra abbia risposto alle indicazioni dell’allenatore».

INTER – «Con la famiglia Zhang si è rivitalizzato l’ambiente e gli obiettivi sembrano raggiungibili. Loro hanno fatto grandi investimenti e stiamo acquistando posizioni. La proprietà ha creato una struttura di persone valide. Zhang, pur essendo giovane, è un grande appassionato. Questo è uno stimolo».

STADIO – «Il dibattito è aperto ma sia noi che l’Inter vogliamo creare un impianto che sia la casa di entrambi».