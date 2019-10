Marotta: «Inter Juve partita non decisiva, conta la prestazione»

Beppe Marotta, ex ad della Juve e attualmente dirigente dell’Inter, parla della sfida di domenica in Serie A

Dopo la sfida con il Barcellona, Marotta parla della gara con la Juve. Le parole dell’ad dell’Inter a RSI.

«Si tratta di una gara top come quella col Barcellona. Quella di domenica è riconducibile al campionato dove in questo momento siamo in testa. Sappiamo che è una partita interlocutoria, non decisiva, per cui più che il risultato conta la prestazione contro una squadra forte» ha dichiarato l’ex nerazzurro.