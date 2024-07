Marotta ESCE ALLO SCOPERTO: «Abbiamo lasciato CABAL alla Juve per questo motivo. Su Gudmundsson...»

Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, rilasciando anche un retroscena sul mancato acquisto di Cabal

Beppe Marotta ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter a SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni, in cui ha affrontato anche il tema Cabal alla Juventus.

CABAL – «Non abbiamo proseguito il nostro interesse su questo profilo perché per valutazioni nostre interne abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico altamente competitivo e non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti anzitempo come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia per i nostri obiettivi stagionali».

GUDMUNDSSON – «Onestamente non lo abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie, anche numeriche. In questo momento siamo fermi così e non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenza».

CORSA SCUDETTO – «La griglia per le pretendenti allo scudetto è sempre composta dalle stesse società».

DUMFRIES – «Rinnovo con l’Inter? Spero e penso di sì».