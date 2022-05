Marotta su Cassano: «Gli ho voluto bene, oggi i rapporti sono tesi»

Il dirigente dell’Inter Marotta ha parlato del suo rapporto con Antonio Cassano, calciatore che portò alla Sampdoria

Beppe Marotta, attuale dirigente dell’Inter ma con un passato anche alla Sampdoria, in una intervista a DAZN ha parlato del suo rapporto con Antonio Cassano che portò proprio in blucerchiato.

RAPPORTO CASSANO – «Cassano? Ha regalato cose che in una provinciale come la Sampdoria era difficile poter trovare. Nonostante i rapporti oggi siano più tesi, rimane un ragazzo a cui ho voluto bene. Ho conosciuto al sua storia, il fatto di essere arrivato in un palcoscenico importante nonostante le difficoltà della vita, la sua perseveranza, tutto questo mi ha legato a lui. Poi quello che si prova non per forza deve essere corrisposto dall’altra persona».