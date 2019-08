Marotta su Icardi: «Bisogna chiudere la telenovela nonostante le difficoltà»

Durante l’evento che si sta tenendo all’Hotel Sheraton, sede ufficiale del calciomercato, ha parlato Beppe Marotta ad dell’Inter

Siamo entrati negli ultimi 3 giorni di mercato che avranno il proprio epicentro all’Hotel Sheraton di Milano. Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Le sue parole su Conte e Icardi.

CONTE – «​Conte? Una delle domande a cui non sono ancora riuscito a dare una risposta esatta è qual è il lesso dell’allenatore. Io non lo so, ma in un grande club serve un profilo che non badi solo ai dettagli tattici, ma che abbia grandi capacità di gestione dal punto di vista umano. Siamo stati contenti di aver rinunciato all’acquisto di un calciatore per investire su Conte perché crediamo che lui sia il nostro top player e che in percentuale inciderà di più»

ICARDI – «Icardi? La parte mediatica è una cosa che coinvolge è interessa tutti, su questo argomento ho letto di tutto ma noi abbiamo agito con senso di coscienza è responsabilità, lo abbiamo fatto nel rispetto dei ruoli perché la società ha il diritto di poter scegliere le strategie. La società ha una linea ed è responsabile delle proprie scelte, di sicuro non siamo autolesionisti, ovviamente nel rispetto dei calciatori. Icardi è protagonista del suo futuro, si sono riscontrate difficoltà, A due giorni dalla chiusura del mercato sono sempre ottimista sul fatto che possa finire questa telenovela. Non siamo autolesionisti, agiamo con coscienza e rispetto»