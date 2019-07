Marotta taglia corto: «Non ci sono novità di mercato, su Dzeko…»

Beppe Marotta non è voluto tornare sulle voci di mercato che vedono l’Inter su Dzeko e Lukaku. Le parole dell’ad nerazzurro

«Non ci sono novità di mercato. Neanche su Dzeko? No» . Queste le brevissime dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta all’uscita dalla sede della Figc, in via Allegri a Roma, dove si è tenuto il consiglio federale.

L’ad dell’Inter, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano notizie sulle operazioni di mercato dei nerazzurri. Il mercato degli attaccanti in entrata per l’Inter sembra vivere in un impasse costante