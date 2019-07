Marquinhos svela: «Messi? L’ho marcato nonostante un virus»

Marquinhos svela un retroscena riguardo la semifinale tra Brasile e Argentina. Il difensore del PSG ha dovuto fare i conti non solo con Messi

Il Brasile approda in finale di Copa America, dove affronterà il Perù. Una finale che Marquinhos ha conquistato a caro prezzo. Il difensore verdeoro non ha solo dovuto fare i conti con Lionel Messi, ma anche un fastidioso virus.

In un’intervista rilasciata a Esporte, il giocatore ha svelato l’intero retroscena: «Non è stato facile marcare Messi. Il giorno della partita, ho dovuto fare i conti con un virus e ho trascorso la giornata in hotel. E’ stata molto dura, ho avuto diarrea e vomito. Sono comunque riuscito a scendere in campo, ma con lo sforzo la situazione è peggiorata»