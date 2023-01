3 stagioni e mezzo ricche di emozioni indimenticabili. 🙌🏼 Grazie di tutto, @malinovskyi18, e buona fortuna! ⚫️🔵



3 and a half seasons full of unforgettable emotions. 🙌🏼 Thanks for everything, Malina, and good luck! ⚫️🔵#GrazieRuslan #GoAtalantaGo pic.twitter.com/tDbaFNCIQd