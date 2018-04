Conferme su Martial per la Juventus, ma la concorrenza cresce

Per Martial Juventus e Tottenham (ma anche Atletico Madrid e PSG) sono pronte a scontrarsi: le ultime sulla punta del Manchester United

La Juventus continua a seguire Anthony Martial. Il giovane attaccante è in uscita dal Manchester United e piace a molte squadre in giro per l’Europa. La Juve deve sbrigarsi se vuole chiudere per il francese, perché la concorrenza è in forte aumento. Già da qualche giorno i bianconeri hanno messo il mirino su Martial, si è parlato pure di Inter su di lui ma devono arrivare riscontri. Piovono conferme invece sulla Juve, i media inglesi la mettono in prima fila nella corsa all’ex monegasco, ma ci saranno rivali di tutto rispetto. Atletico Madrid, Paris Saint Germain e Tottenham sono in corsa.

L’Atletico Madrid sembra puntare Martial come sostituto di Antoine Griezmann: quest’ultimo non è in vendita, ma in estate potrebbero arrivare offerte da capogiro per lui e i colchoneros si guardano intorno. Lo stesso fa anche il PSG, che vuole rinnovare il parco attaccanti e pensa proprio a Martial per rimpolpare il reparto offensivo. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il Tottenham. Gli Spurs sono l’insidia maggiore per la Juventus, perché sembrano aver già messo la quarta per arrivare al francese. I bianconeri devono fare in fretta se non vogliono rimanere con un pugno di mosche in mano.