Massimo Mauro non ha dubbi: «Anche la Juve B vincerebbe lo scudetto. Inter unica rivale, ma serve un miracolo»

Massimo Mauro incorona la Juve. «Anche le sue riserve sarebbero in grado di vincere lo scudetto. E poi Sarri è intelligente: ha cercato di adeguarsi al contesto e non di stravolgere il dna bianconero. La Champions League? Sarà un fallimento in Europa se non arriverà tra le migliori quattro: vincerla, poi, resta un terno al lotto. L’abbondanza in rosa è un problema, ma per gli altri…».

A proposito degli altri: le considerazioni dello stesso Mauro, a Torino per il torneo di golf benefico organizzato dalla onlus che porta il suo nome e quello di Vialli. «Il Napoli arranca, non mi è piaciuto in queste prime uscite. Come la “solita” Roma. Invece l’Inter sta facendo davvero bene: non ha la qualità della Juve, ma si vede la mano di Conte. E’ un gruppo tosto, l’unico a poter impensierire i bianconeri. Ma serve un vero e proprio miracolo».