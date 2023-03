Materazzi: «In Champions può succedere di tutto, nel 2010…»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla sfida di Champions League contro il Porto. I dettagli

Marco Materazzi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Porto ed Inter.

PAROLE – Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turno tutto può succedere, però basta alti e bassi. D’ora in avanti sono tutte finali, anche in A. Triplate? Il nostro cammino cominciò a Pasadena dove perdemmo contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona. Poi battemmo il Chelsea agli ottavi e il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori.