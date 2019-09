L’Inter aveva messo nel mirino Alessandro Matri ma Antonio Conte ha detto di no. Ecco come sono andate le cose

Alessandro Matri ha lasciato il Sassuolo per il Brescia ma avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter. Il centravanti, secondo fcinternews, poteva lasciare i neroverdi per i nerazzurri ma è arrivato il veto di Conte.

Il tecnico ha detto di no all’acquisto di una quinta punta e ha preferito non ingaggiare un nuovo calciatore per puntare sul giovane Sebastiano Esposito.