Su Twitter Matuidi ha voluto chiarire il contenuto dell’intervista rilasciata a Sky Sport: non solo Ronaldo meriterebbe il Pallone d’Oro

Blaise Matuidi ha voluto smentire il messaggio che è stato fato passare dopo la sua intervista ai microfoni di Sky Sport, secondo cui il solo Ronaldo meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro, premio individuale dove sono in corsa i connazionali Varane e Mbappé. Il centrocampista francese, sul suo profilo Twitter, ha dunque smentito questa versione con le seguenti parole: «All’attenzione dei media che cercano di farmi dire quello che non ho detto. Cristiano merita il Pallone d’Oro. Naturalmente anche altri giocatori lo meritano. Buona fortuna a lui e gli altri grandi giocatori che sono in lizza. Che vinca il migliore».