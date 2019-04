Franco Baldini, consigliere di James Pallotta, spinge per Maurizio Sarri nuovo allenatore della Roma: Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini le alternative al tencico del Chelsea

Passo dopo passo la Roma prova a muoversi alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione: i giallorossi, in attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, cercano faticosamente il possibile successore di Claudio Ranieri in panchina. Un’impresa non semplice perché al momento le candidature di spessore non sarebbero molte: quasi definitivamente tramontata l’ipotesi Antonio Conte (vicino al Bayern Monaco), rimarrebbe in piedi quella di Maurizio Sarri. Per l’allenatore del Chelsea, reduce sinora da una stagione in chiaroscuro, secondo il Corriere dello Sport spingerebbe con forza Franco Baldini, ex direttore generale della Roma e consigliere personale di James Pallotta. Tra i due ci sarebbero ottimi rapporti: Baldini seguiva da vicino Sarri nei suoi primi anni di carriera e i figli di entrambi lavorano per la stessa società di scouting calcistico.

Restano i dubbi sulla situazione attuale dell’ex Napoli: non è detto che il Chelsea si liberi di lui a fine stagione e, soprattutto, non è detto voglia farlo pagando (come la vicenda dello stesso Conte insegna). Le alternative giallorosse allora portano ancora una volta in Serie A: Marco Giampaolo (Sampdoria) e Gian Piero Gasperini (Atalanta) sono i nomi in primissima fila. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, la vicenda legata alla nomina del nuovo direttore sportivo, con Frederic Massara e Luis Campos (a cui il Lille avrebbe offerto un sostanziono aumento dell’ingaggio) a contendersi il posto e Francesco Totti ad oggi in una posizione marginale.