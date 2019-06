Maxi Lopez si candida: «Voglio tornare a giocare in Serie A»

Maxi Lopez, attaccante argentino, vuole essere protagonista in Serie A. Piace al Brescia ma non solo

Maxi Lopez, ex attaccante del Milan ma anche di Samp e Udinese fra le altre, è andato a giocare in Brasile e ora vuole tornare nuovamente in Serie A. Lo ha detto chiaramente ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: «Brescia? Io voglio tornare a giocare in Italia, in Serie A. Voglio tornare a giocare in Europa ad alti livelli. Brescia o altre squadre importanti mi stuzzicano allo stesso modo. Sono motivato e sono pronto».