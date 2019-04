Maxi rissa in Brasile: botte in campo, gas urticante e sei arresti – VIDEO

Calcio o MMA? Guardando queste immagini, il dubbio viene. In Brasile, infatti, è andata in scena la più grande rissa di sempre su un campo da calcio. Il bollettino di guerra recita: tre calciatori, un addetto stampa, un preparatore atletico e un dirigente arrestati, un fotografo ferito e la polizia che interviene sparando gas urticante.

Il teatro di questo scempio è la semifinale del campionato dello stato di Goias (zona centro-ovest del Brasile) tra Atletico Goianense e Vila Nova. Tutto questo per colpa di un’esultanza giudicata troppo provocatoria.

A post-match brawl involving Atletico Goianiense and Vila Nova players ended with police and pepper spray 😰 pic.twitter.com/Ykf9By7Luo

— ESPN UK (@ESPNUK) April 9, 2019