Toro, Mazzarri show in conferenza stampa: le tre perle che non puoi ignorare

Toro, Mazzarri show nella conferenza stampa alla vigilia della Samp: le tre perle che non puoi ignorare

Raramente banale, sovente ad effetto. Difficile che Walter Mazzarri, nel corso delle sue conferenze stampa, non regali almeno un buon titolo giornalistico. Tra considerazioni tattiche – in cui il tecnico di San Vincenzo è maestro – e qualche uscita invece in grado di strappare un sorriso sulle labbra. Le parole alla vigilia di un Toro-Samp dal sapore di Champions League (Giampaolo dixit) non hanno certo fatto eccezione.

Tre passaggi su tutti, nella conferenza stampa andata in scena al Grande Torino questo pomeriggio. Uno con lo sguardo ancora rivolto al pareggio contro la Fiorentina: «Dove abbiamo faticato perché avevamo il sole in faccia». Uno, al contrario, con gli occhi già rivolti alla Sampdoria: «Sfidiamo un avversario che, vorrei ricordare, a gennaio ha preso Sau». E uno, infine, all’infermeria granata: «L’assenza di Iago sarà pesante soprattutto adesso, perché col caldo è determinante».

Estratti un po’ naif e un po’ da contestualizzare, ci mancherebbe. Estratti che, in definitiva, strizzano l’occhio alle venature a volte opportunistiche dell’allenatore granata. Uno mai banale. A bordo campo come davanti ad un microfono.