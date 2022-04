Mazzarri sbrocca con Marelli: «È qui per difendere gli arbitri. Ma va…». La rabbia del tecnico del Cagliari

Walter Mazzarri ha parlato a DAZN dopo Genoa-Cagliari. Le sue parole.

PARTITA ED EPISODI – «L’occasione di Joao Pedro è stata clamorosa. Chi ha fatto calcio sa che quando si lotta con la salvezza serve controbattere colpo su colpo. Quando abbiamo iniziato a giocare nella ripresa siamo andati vicino al gol. Meritavamo quantomeno il pareggio per quello creato. C’era un rigore netto su Keita. Non ha fatto le sceneggiate e si è rialzato ma con quel rigore noi avremo avuto tre punti. Oggi la squadra ha lottato, non ha concesso quasi nulla. Meritavamo quantomeno il pari ma secondo me anche la vittoria. Il rigore per me era lampante. Mi aspettavo che il VAR vedesse quello di Keita e non è la prima volta che ci capita, come con il Milan. Alla fine i punti ci mancano. Bisogna stare attenti e noi vogliamo rimanere in Serie A, soprattutto quando lo meritiamo».

MARELLI – «È qui per difendere gli arbitri, vediamo che scusa inventerà oggi. Non è rigore quello su Keita? La sua spiegazione non mi convincerà mai. Normale dinamica di gioco? Ma va…».