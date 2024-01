Mazzarri Napoli, ritorno alle origini per il tecnico: basta con il 4-3-3

Mazzarri sta cambiando il Napoli: via il 4-3-3 di Spalletti e ritorno alla difesa a 3: meno possesso, ma più garanzie

Il Napoli torna in Italia dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con tanta rabbia per la finale persa contro l’Inter, ma alcune certezze in più per Walter Mazzarri in chiave corsa Champions. Il tecnico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver continuato con il 4-3-3 di Spalletti – e che ha ereditato dalla gestione di Garcia, che ha lasciato le macerie della squadra scudettata -, sta lentamente tornando alle sue certezza, passando da una linea difensiva a quattro ad una a tre – cinque in caso gli esterni si abbassino – con risultati positivi. Dopo il brutto tempo contro il Torino infatti il tecnico aveva già iniziato a cambiare inserendo Mazzocchi, ma il rosso immediato aveva rovinato i suoi piani. Meglio contro la Salernitana, in cui la transizione è stata più dolce – con un iniziale 4-4-2 – edè arrivata una vittoria in rimonta con la difesa di nuovo a tre.

Anche in Supercoppa ci sono stati miglioramenti con la Fiorentina e, nonostante il ko finale, si è visto un Napoli più compatto. Meno possesso palla, ma movimenti di squadra. A febbraio con il ritorno di Osimhen e in attesa di rivedere il Kvara della scorsa stagione, il tecnico toscano ha tutte le carte per puntare il quarto posto.