Domenech CRITICA Mbappé: «PASSEGGIA in campo. NON SERVE alla Francia»

L’ex tecnico della Francia ha voluto CRITICARE Mbappé e le sue prestazioni con la maglia del Real Madrid. Le DICHIARAZIONI

Raymond Domenech, ex CT della Francia, 72 anni, ha parlato a L’Equipe criticando fortemente il fuoriclasse del Real Madrid Mbappé.

«Una settimana fa è stato confermato l’infortunio. Non avrebbe dovuto giocare a Lilla con il Real Madrid. Anzi, più che giocare ha fatto una passeggiata di mezz’ora sul campo. Il problema è che non siamo sicuri se giocherà sabato. E poi il compito di Didier non è quello di dare minuti ai giocatori perché poi siano pronti a giocare in campionato con i club. Voglio dire: chi è convocato deve essere pronto a giocare. Il percorso formativo della squadra francese non è un’infermeria, bisogna essere efficienti. Se lo convochi, può giocare. Se dovesse giocare un’altra mezz’ora con il Real Madrid questo fine settimana e poi si fosse infortunato con la Francia, cosa avrebbero detto? Avrebbero detto che lo hanno gestito male, che avrebbe dovuto avere 15 giorni di riposo. La base è questa, era già stato tutto previsto» .