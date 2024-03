Mbappé: «Il futuro? Dirò tutto prima degli Europei»

Le parole di Kylian Mbappé, stella della Francia e del PSG, sul suo futuro: «Avrete una risposta prima degli Europei»

Kylian Mbappé, dopo la sconfitta della Francia contro la Germania, ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole a Telefoot.

«La gente conoscerà il mio futuro prima degli Europei. Sono molto tranquillo a riguardo. Il mio futuro non è più un grande tema in società, nessuno me ne parla più. Sarò agli Europei con la testa calma, pronto a fare grandi cose»