Mediaset Premium si espande: preso il Brasilerao

Novità in arrivo sulle reti Mediaset Premium: il Brasilerao sarà un’altra esclusiva, ma le sorprese non finiranno qui, anche a livello di tecnologie

Dopo il campionato argentino, sbarca sui canali Mediaset Premium quello brasiliano. L’annuncio è stato dato ufficialmente ieri con una cerimonia in cui sono state introdotte altre piccole ma suggestive novità. Una di queste riguarda sicuramente la tecnologia con cui si potranno guardare le partite, a partire proprio dal derby tra Inter e Milan di domenica: il 4k. Un passo ulteriormente in avanti rispetto all’HD, grazie al quale i telespettatori potranno godere di un servizio davvero piacevole.

LA CASA DI NEYMAR E SOCI – La nota pay tv dunque godrà dei diritti di trasmissione del Brasilerao, manifestazione che ha visto sbocciare campioni del calibro di Neymar. La spettacolarità e l’allegria del futbol contagerà milioni e milioni di case in Italia. Uno degli azionisti di maggioranza dell’azienda a proposito ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per i numeri, a livello di share, derivanti dall’esclusiva della Champions League: «Con sole due partite raggiungiamo milioni di fruitori. Non ci fermeremo, guardiamo avanti e delizieremo sempre più il pubblico».