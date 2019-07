Meitè Torino: la creatività del centrocampista francese

Meitè è uno dei centrocampisti del campionato con numeri offensivi più elevati. E’ una importante risorsa per Mazzarri

Il portale Calcio Datato ha pubblicato un grafico in in cui esamina le doti creative dei centrocampisti della Serie A. Si prendono in analisi dribbling e passaggi smarcanti riusciti.

Tra i migliori centrocampisti per capacità di creare superiorità numerica ben tre giocatori dell'Empoli, due dei quali andranno a formare il nuovo centrocampo del Milan di Giampaolo. 👇https://t.co/xyt1qYkG3d pic.twitter.com/8q72NHe7cu — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 5, 2019

Come si può vedere, Meitè del Torino è, dopo Traoré e con Fofana il centrocampista che, effettua più dribbling. Inoltre, ha una posizione elevata anche nei passaggi smarcanti azzeccati.