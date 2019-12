Milan, maglia speciale per i 120 anni della società – FOTO

Milan, manca poco meno di un mese ai 120 anni dei rossoneri che festeggeranno con una maglia celebrativa

Si avvicina il compleanno del Milan. Quest’anno infatti la società rossonera raggiungerà il traguardo dei 120 anni. Tantissime saranno le iniziative per i festeggiamenti tra le quali anche quella di una maglia speciale proprio dedicata all’evento.

A svelarla in anteprima ci ha pensato la Puma, il modello è Suso, e la maglia farà il suo ingresso durante il match tra Milan e Sassuolo, in programma il 15 dicembre, il giorno prima del compleanno ufficiale. La maglia sarà prodotta solo in 1899 unità.