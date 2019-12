Mercato Bologna, Saputo punta Barrow e Roger Ibanez

Il Bologna è pronto a tornare sul mercato e Joe Saputo ha messo nel mirino due giovani dell’Atalanta: Musa Barrow e Ibanez

Joe Saputo ha le idee chiare per rinforzare la rosa del Bologna: il presidente dei felsinei non vorrebbe spendere grandi cifre e starebbe pensando di acquistare soltanto giocatori in prestito.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi su Musa Barrow e Roger Ibanez da Silva, entrambi dell’Atalanta e con pochi minuti accumulati nella formazione di Gasperini.