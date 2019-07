Mercato Brescia, Cellino piomba su Andrè Pinto dello Sporting

Mercato Brescia, Cellino a lavoro per rinforzare la neo promossa. Il patron delle Rondinelle punta Andrè Pinto dello Sporting Lisbona

Si muove anche il mercato del Brescia. Cellino lavora per rinforzare la squadra neo promossa, e avrebbe individuato in Andrè Pinto il profilo adatto per farlo. Il presidente delle Rondinelle è piombato sul difensore dello Sporting Lisbona.

Gianluca Di Marzio fa sapere come l’ostacolo attuale sia la modalità dell’affare, poiché i lusitano lo cederebbero solamente in prestito cosa che il patron del club lombardo non gradisce.