Mercato Brescia, trattativa in corso per Romulo: i dettagli

Mercato Brescia, trattativa in corso per Romulo. Il giocatore può lasciare nuovamente il Genoa: la situazione del brasiliano

Il Brescia pensa a rinforzare ancora la sua squadra per competere al meglio nel dispendioso campionato di Serie A. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa sapere che le Rondinelle stanno trattando col Genoa il brasiliano Romulo.

Il giocatore, rientrato in Liguria dopo il prestito alla Lazio, può quindi nuovamente lasciare il Grifone. Nel caso in cui sposasse la causa di Cellino, ecco che Preziosi si fionderebbe su Donati del Leverkusen per rimpiazzarlo.