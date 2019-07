Mercato Fiorentina, lotta al Cagliari per Defrel. Pronto il rilancio

Mercato Fiorentina, continua a piacere Defrel. I viola si preparano a un nuovo assalto: Petrachi chiede 16 milioni per farlo partire

Gregoire Defrel è certamente in uscita dalla Roma e il francese ha diversi spasimanti in giro per l’Italia e non solo. Il Cagliari è la squadra che in maniera più insistita si è fatta avanti coi giallorossi, ma a fianco ai sardi anche la Fiorentina mantiene una discreta attenzione.

I viola, fa sapere il Corriere dello Sport, sono pronti a rilanciare per sorpassare la concorrenza. La difficoltà sta nel prezzo che Petrachi chiede: servono 16 milioni per lasciarlo partire.