Mercato Fiorentina, l’ultima idea di Pradè è Boateng

Mercato Fiorentina, a Pradè piace Boateng. Il direttore sportivo viola chiederà al Sassuolo il giocatore in prestito

Il mercato della Fiorentina non ha ancora avuto un vero e proprio inizio. Pradè sta lavorando per poter finalmente sbloccare la situazione. Il primo nome in arrivo è quello di Lirola: nella giornata di domani ci sarà un summit col Sassuolo per definire il tutto.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che, oltre a chiudere gli accordi per il terzino, il direttore sportivo viola chiederanno informazioni per Kevin Prince Boateng. L’unica modalità con cui Pradè potrebbe portarlo in toscana è tramite un prestito.