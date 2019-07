Mercato Fiorentina, l’ultima idea per il centrocampo viene dalla Francia

Mercato Fiorentina, l’ultima idea per rinforzare il centrocampo è Valentin Rogier del Nantes. L’operazione è costosa ma possibile

L’ultima idea per il centrocampo della Fiorentina viene direttamente dalla Francia. Si tratta di Valentin Rongier, classe ’94 del Nantes, soprannominato “Le metrononome“, per la sua capacità di gestire il pallone in regia.

Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione è onerosa ma fattibile e per questo sarà portata avanti dalla dirigenza viola con decisione. Qualora non dovesse compiersi, sullo sfondo rimane sempre Badelj.