Mercato Fiorentina, si lavoro a fari spenti per un centrocampista dell’Inter

L’ultima idea è Nainggolan, ma la Fiorentina sta lavorando da giorni sotto traccia anche ad un altro centrocampista dell’Inter. I dettagli

Non solo Nainggolan. La Fiorentina per rinforzare il centrocampo pensa all’Inter e nel mirino di Pradè non c’è solo il belga, ultima idea in ordine di tempo. Da settimane infatti la dirigenza viola sta lavorando sotto traccia al clamoroso ritorno Borja Valero che rischia di trovare ancora meno spazio con Conte in panchina.

Le probabilità di successo dell’operazione aumentano con il passare dei giorni, ma l’Inter non ha intenzione di fare sconti e vuole monetizzare la cessione con prezzo fissato intorno ai 3 milioni di euro. Per il centrocampista, secondo Fcinternews.it sarebbe pronto un contratto da treni anni a 1,5 milioni.