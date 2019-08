Mercato Fiorentina: viola scatenati, doppio obiettivo

La Fiorentina vuole regalare a Montella altri nuovi giocatori: due i giocatori nel mirino in questo finale di mercato

La Fiorentina è scatenata sul mercato e non intende fermarsi. Pradè al lavoro per due giocatori: Pedro della Fluminense e Raphinha dello Sporting Lisbona.

Conferme da Sky Sport sulla trattativa coi brasiliani per l’attaccante: si lavora per chiudere l’affare al più presto. Per il giocatore dei portoghesi, invece, i toscani hanno offerto 22 milioni secondo Alfredo Pedullà. Molto dipende dal destino di Fernandes.