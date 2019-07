Mercato Inter, altro assalto per Dzeko. Icardi può entrare nella trattativa

Mercato Inter, Edin Dzeko è la priorità di Conte. I nerazzurri potrebbero inserire Icardi nella trattativa: la situazione

Edin Dzeko è la priorità per l’Inter. Conte non ha avuto a disposizione nessun attaccante nell’esperienza statunitense e per questo pressa la propria dirigenza. La Gazzetta dello Sport fa sapere che oggi il club nerazzurro ha la possibilità di incontrare Baldissoni e Fienga a Milano per proseguire i discorsi sul bosniaco.

La Roma non si muove dalla richiesta di 20 milioni e per forzare la mano l’Inter potrebbe mettere sul piatto Icardi, anche se la pista pare complicata. In primis per la valutazione totale dell’argentino vicina ai 60 milioni, e poi per la preferenza dello stesso che penderebbe sulla Juve.